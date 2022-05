NBA : Boston élimine Miami et rejoint Golden State en finale

En remportant le septième match de leur finale de la conférence Est contre Miami (100-96), les Boston Celtics se sont qualifiés dans la nuit de dimanche à lundi pour les finales NBA contre les Golden State Warriors de Stephen Curry.

Boston aura attendu douze ans. En venant à bout de Miami, les Celtics participeront à leur 22e finale de NBA.

A partir du 2 juin, ils retrouveront Golden State, pour tenter de remporter un 18e titre et ainsi reprendre les devants sur leurs rivaux éternels des Los Angeles Lakers.

✅ Brooklyn



✅ Milwaukee



✅ Miami





Revenge Tour complete. See you in San Francisco. pic.twitter.com/YTIWcVzHX8 — Boston Celtics (@celtics) May 30, 2022

Un nouveau défi à relever pour Boston

Ce sera seulement la deuxième confrontation à ce stade entre ces deux équipes emblématiques de la ligue. En 1964, au plus fort de leur hégémonie, marquée par neuf championnats remportés d'affilée, les Celtics avaient pris le meilleur sur les Warriors de San Francisco, avec en toile de fond une des plus grandes rivalités de l'histoire entre Bill Russell et Wilt Chamberlain.

Cette fois, il sera donné à Jayson Tatum et Jaylen Brown la possibilité d'écrire leur propre histoire, après d'autres glorieux anciens, les Bob Cousy, John Havlicek, Larry Bird et Paul Pierce, qui avait mené l'équipe au trèfle à son dernier titre en 2008, contre les Lakers.

«C'est ce pour quoi vous travaillez toute votre vie», a réagi Jaylen Brown. «Nous devons savourer, mais aussi relever le défi. Nous allons jouer contre une équipe qui est déjà passée par là et qui a déjà été championne. Nous devrons produire notre meilleur jeu».

Si Boston a eu besoin de sept rencontres pour venir à bout d'une très solide équipe de Miami, il faudra parfaire son jeu contre les Warriors de Stephen Curry, favoris, qui tenteront eux de remporter un quatrième titre en six finales depuis 2015.