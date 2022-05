Basket : La NBA de retour en France en janvier 2023

Trois ans après, la NBA va faire son grand retour en France le 19 janvier 2023 avec un match de saison régulière opposant les Chicago Bulls aux Detroit Pistons à Paris-Bercy.

Un retour très attendu. La NBA avait promis de revenir en France après le succès rencontré par le match organisé dans la capitale en janvier 2020 entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. Mais la pandémie de Covid-19, qui a sévi à travers le monde, a contrarié ses plans. Et il aura finalement fallu attendre trois ans avant de revoir la célèbre ligue nord-américaine de basket revenir dans l’Hexagone.

Guess who’s back ?





Les @ChicagoBulls et les @DetroitPistons débarquent à #NBAParis ! Le 19 janvier 2023 à l'@Accor_Arena





Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder aux préventes ! — NBA France (@NBAFRANCE) May 24, 2022

Dans huit mois, les fans de basket pourront assister à une confrontation de prestige, qui fleure bon les années 1990, entre les Chicago Bulls et les Pistons de Detroit. Même si les deux franchises ont un peu perdu leur lustre d’antan. Sur le parquet de l’Accor-Arena de Bercy, Demar DeRozan sera l’une des deux attractions des Bulls, avec le spectaculaire Zach LaVine, lauréat du concours de dunks du All-Star Game en 2015 et 2016, s’il est toujours à Chicago la saison prochaine (il est agent libre cet été).

Avant-derniers de la Conférence Est cette saison avec seulement 23 victoires, les Pistons sont eux en reconstruction autour de Cade Cunningham, drafté en première position en 2021.

Pour la NBA, ce match est le 34e disputé en dehors des Etats-Unis et du Canada, dans ce qu’elle appelle les «Global Games», lancés en novembre 1990 et accueillis dans quatre pays : le Japon et le Mexique dans les années 1990 et au début des années 2000, puis le Mexique et la Grande-Bretagne dans les années 2010, et enfin la France.