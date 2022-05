Rafael Nadal-Novak Djokovic, quarts de finale Roland-Garros 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Rafael Nadal et Novak Djokovic s’affrontent, ce mardi, en quarts de finale de Roland-Garros. Cette 59e confrontation entre les deux joueurs aura lieu en night session. Voici le programme TV complet.

Une finale avant l’heure. Le match de la quinzaine sur la terre battue de Roland-Garros que personne ne veut manquer. Pour la 59e fois de leur carrière, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont se retrouver, ce mardi 30 mai, face-à-face avec en jeu une place pour le dernier carré.

Cette rencontre était attendue depuis le tirage au sort qui avait placé les deux légendes du tennis dans la même partie de tableau. Et elle aura bien lieu, même si l’Espagnol aux 13 sacres Porte d’Auteuil a été poussé dans ses derniers retranchements par le Canadien Félix Auger-Aliassime au tour précédent (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3). «Bien sûr c’est le match que beaucoup de monde attendait depuis le tirage au sort», a affirmé Djokovic, qui n’a rencontré aucune difficulté jusqu’à présent.

Ce duel promet d’être une nouvelle fois haletant, même si le Serbe, qui n’a pas perdu le moindre set, se présentera légèrement favori sur le court central. Tenant du titre, il avait fait tomber le Majorquin l’année dernière à l’issue d’une demi-finale d’anthologie et il ne cesse de monter en puissance après un début de saison compliqué en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Mais Nadal ne partira pas battu d’avance.

«On se connaît bien. Il arrive après un titre à Rome, alors que moi je n’ai pas beaucoup joué», a indiqué Nadal, victime d’une fracture de fatigue aux côtes à deux mois de Roland-Garros puis d’une blessure au pied gauche dix jours avant. «Mais on est à Roland-Garros ! Je ne sais pas ce qui se passera, mais je donnerai tout ce que j’ai», a ajouté le Taureau de Manacor, qui a glissé qu'il pourrait s'agir de son dernier match à Roland-Garros.

De son côté, s’il a gagné leur dernière confrontation et renoué avec son meilleur niveau, Djokovic a conscience qu’il n’aura pas la partie facile. «Jouer Rafael Nadal à Roland-Garros, c'est toujours un combat physique, en plus de tout le reste. C'est un énorme défi, a insisté le n°1 mondial. Probablement le plus grand que vous pouvez avoir ici à Roland-Garros. Je suis prêt.» La terre est elle prête à trembler.

Programme TV

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo (accessible gratuitement)