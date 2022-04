Wimbledon : Novak Djokovic et les «non vaccinés» pourront jouer

Novak Djokovic et les joueurs non-vaccinés pourront disputer le tournoi de Wimbledon (27 juin-11 juillet), ont indiqué ce mardi les organisateurs.

Bonne nouvelle. Les décideurs du Grand Chelem anglais ont confirmé qu'un pass vaccinal ne serait pas nécessaire pour jouer.

Privé de l'Open d'Australie par les autorités locales après une semaine rocambolesque, Novak Djokovic, n°1 mondial, pourra donc défendre ses chances sur un gazon où il est triple tenant du titre.

Le Serbe, qui a disputé trois tournois cette saison (Dubaï, Monte-Carlo et Belgrade), compte six victoires à Wimbledon. Un succès sur le gazon londonien lui permettrait également d’égaler Rafael Nadal et ses 21 titres du Grand Chelem.

A noter que si les non-vaccinés sont acceptés, l'ensemble des joueurs et des joueuses russes et biélorusses ne seront pas autorisés. «C'est une situation extrême et exceptionnelle qui va bien au-delà des intérêts du tennis, a expliqué Ian Hewitt, le patron du All England Club. Les gouvernements, le sport, et les industries créatives jouent tous leur rôle dans les efforts pour limiter l'influence de la Russie, y compris tout bénéfice né d'une démonstration de force commerciale, culturelle ou sportive.»