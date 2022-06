Real Madrid : Gareth Bale fait ses adieux dans une lettre

En fin de contrat, Gareth Bale a fait ses adieux, ce mercredi, au Real Madrid, où il évoluait depuis 2013, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux.

La fin d’une longue aventure. Une histoire de neuf ans faite de hauts et de bas. En fin de contrat le 30 juin prochain, Gareth Bale a annoncé, ce mercredi, son départ du Real Madrid, qu’il avait rejoint à l’été 2013 en provenance de Tottenham.

Et si les dernières saisons dans la capitale espagnole ont été compliquées, ne jouant que très peu (seulement 7 matchs cette saison), le Gallois a tenu a adressé un message d’adieu dans une lettre postée sur son compte Twitter pour remercier l’ensemble du club.

«J’écris cette lettre pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, tous les salariés du club et les supporters qui m’ont soutenu durant toute cette période. Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune qui voulait faire de son rêve de jouer au Real Madrid une réalité. Revêtir ce maillot blanc empreint de gloire, porter l’écusson sur mon torse, jouer au Santiago-Bernabéu, gagner des titres, et atteindre ce qui est si fameux et accessible pour si peu de gens, gagner la Ligue des champions», a écrit Bale, qui a formé la redoutée «BBC» avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo.

Et d’ajouter : «Désormais, je peux regarder en arrière, me poser, et dire avec sincérité que ce rêve est devenu réalité, et même plus. Faire partie de l’histoire du club et accomplir ce que nous avons accompli pendant que j’étais un joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable et que je ne l’oublierai jamais. (…) Ensemble, nous avons été capables de créer quelques moments qui vivront pour toujours dans l’histoire de ce club et du football. C’était un honneur. Merci. Hala Madrid.»

Un avenir incertain

En neuf saisons à Madrid, Gareth Bale s’est constitué un magnifique palmarès avec pas moins de 15 titres, dont trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d’Espagne (2014) et surtout cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Il a notamment été l’un des grands artisans du 12e sacre en C1, avec un doublé, dont un fantastique retourné acrobatique, inscrit en finale contre Liverpool en 2018 (3-1).

Mais ces dernières saisons ont été moins réjouissantes en raison de tensions avec ses entraîneurs et des blessures à répétition. Il entretenait également des rapports tendus avec la presse madrilène et les supporters de la Maison Blanche. Et à 32 ans, la suite de sa carrière demeure pour le moins incertaine. Des rumeurs ont laissé entendre qu’il pourrait raccrocher les crampons, alors que d’autres évoquaient un retour au pays de Galles. En attendant de faire son choix, il va tenter de qualifier les Dragons pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.