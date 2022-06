Jérôme Le Banner : «Le combat, c’est dans mon ADN»

Jérôme Le Banner, multiple champion du monde de K1, est de retour samedi soir pour un combat dans l’octogone du Havre à l’occasion du MMA GP. A 49 ans, Geronimo s’est confié à CNEWS.

Il est la tête d’affiche de la nouvelle édition du MMA GP, l’organisation française de la discipline. Jérôme Le Banner, 49 ans, n’a aucunement perdu sa rage de combattre. Celui qui a pratiqué le K1 (kickboxing), la boxe anglaise, du catch et du MMA, est de retour dans un octogone.

Jérôme, on vous retrouve pour un nouveau combat… de MMA cette fois-ci.

Ça va être mon cinquième ou sixième combat de MMA en carrière ! J’ai commencé à l’époque du K1 au Japon. J’ai notamment affronté l’Américain Bob Sapp, Yoshihiro Akiyama, Alan Karaev ou encore Jimmy Ambriz. Ce n’était pas mon sport de prédilection mais j’ai pu faire quelques combats (3 victoires, 3 défaites, 1 nul).

A 49 ans, ce n’était pas compliqué de se retrouver à combattre ?

Alors oui, pour beaucoup la date de péremption est arrivée à son terme, mais je n’ai pas dit mon dernier mot. Et samedi je vais le prouver.

C'est grâce à Edouard Philippe que le MMA a été autorisé en France

Comment parvenez-vous à tenir la distance ?

C’est dans la tête et l’entraînement surtout. Il n’y a pas vraiment de secret. Je m’entraîne et je lis aussi beaucoup de philosophie.

A domicile, c’est une sorte de combat d’adieu ?

Le combat, c’est dans mon ADN. Certains sont inquiets pour moi, je ne le suis pas. Si je dois casser ma pipe quelque part, je préfère que cela se passe dans un octogone. Il y aura du beau monde aux Docks du Havre, je suis très content. C’est vraiment aussi l’occasion d’une fête. Il n’y aura pas mes deux amis havrais Médine et Michael Youn mais il y aura Monsieur le maire (Edouard Philippe, ndlr).

Le MMA a été légalisé seulement en 2020 en France. L’attente fut longue…

C’est une très bonne nouvelle de l’avoir autorisé. J’ai emmené à plusieurs reprises mon entraîneur (de boxe anglaise) au Japon qui ne comprenait pas pourquoi le MMA n’était pas légalisé en France. Il entraîne régulièrement Edouard Philippe, actuel maire du Havre et qui était Premier ministre. Et à force de l’entraîner et d’avoir des discussions avec lui, il lui a donné l’envie de poser le dossier MMA sur la table de l’Elysée. Beaucoup ne le savent pas mais c’est grâce à Edouard Philippe que le MMA a été autorisé en France ! Donc en tant que Havrais et combattant, je ne peux qu'être fier.

