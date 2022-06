Moto GP : Un pilote croit la course terminée un tour avant la fin et perd sa place sur le podium (vidéo)

Aleix Espargaro, pilote espagnol, a commis une incroyable erreur, ce dimanche lors du Grand Prix MotoGP de Catalogne, en s’arrêtant au dernier tour alors qu’il était deuxième.

Scène complètement surréaliste. Aleix Espargaro, le dauphin de Fabio Quartararo, vainqueur de la course, au classement mondial, a terminé cinquième sur le circuit du MotoGP de Catalogne, alors qu'il semblait assuré du podium.

Deuxième alors qu’il restait un tour à parcourir, l’Espagnol pensait que la course était terminée. Il a alors ralenti et a commencé à saluer le public. Ce n’est que quelques secondes plus tard, en voyant les pilotes toujours en course, qu’il a compris sa grossière erreur.

Aleix Espargaro a alors remis le moteur en marche et a sauvé ce qu’il a pu en terminant cinquième.