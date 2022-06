Moto GP : Le récital de Fabio Quartararo au Grand Prix de Catalogne, Johann Zarco sur le podium

Parti en 3e position, Fabio Quartararo a offert un véritable récital, ce dimanche, pour remporter le Grand Prix de Catalogne et consolider sa place en tête du championnat du monde de Moto GP. Johann Zarco a terminé sur la 3e marche du podium.

Il y avait Fabio Quartararo et les autres sur la piste. Le Français a réalisé un véritable cavalier seul, ce dimanche, au Grand Prix de Catalogne pour décrocher la 10e victoire de sa carrière en Moto GP, terminant avec plus de six secondes d’avance sur Jorge Martin qui n’a jamais été en mesure de suivre son rythme. Alors qu’il s’est élancé de la 3e place dans la fournaise catalane, le champion du monde en titre a pris les commandes de la course dès le premier virage et ses adversaires ne l’ont plus jamais revu.

Trois jours après l’annonce de sa prolongation avec Yamaha, «El Diablo» a construit son succès au fil de tours, en creusant irrémédiablement l’écart sur ses poursuivants jusqu’à franchir la ligne d’arrivée en solitaire. Et avec cette 2e victoire de la saison, après celle au Portugal, Fabio Quartararo a conforté sa place en tête du championnat du monde profitant de la chute de l’Italien Enea Bastianini et surtout l’incroyable erreur de son dauphin Aleix Espargaro.

A un tour de la fin, le pilote espagnol a relâché l’accélérateur avant de saluer le public, pensant la course terminée. Il lui a fallu quelques secondes pour se rendre compte de sa bévue. Mais il était trop tard et Aleix Espargaro, dépité dans son stand, a finalement dû se contenter de la 5e place. Et si cette bourde a fait le bonheur de Fabio Quartararo, qui compte désormais 22 points d’avance sur Espargaro avant le prochain rendez-vous dans quinze jours sur le tracé du Sachsenring (Allemagne), elle a aussi fait les affaires de Johann Zarco pour monter sur la 3e marche du podium.

«C’est incroyable d’avoir fini sur le podium. Au départ, je pensais que c’était un problème mécanique puis je l’ai vu célébrer donc j’ai compris qu’il s’était trompé», a confié Johann Zarco à l’arrivée. Lui comme Fabio Quartararo ne vont pas se plaindre de cette étourderie qui pourrait s'avérer lourde de conséquences dans la course au titre.