Pays de Galles-Ukraine : des soldats ukrainiens ont envoyé un drapeau aux joueurs

Les footballeurs ukrainiens, qui affrontent le pays de Galles dimanche en barrage de la Coupe du monde 2022, ont reçu un cadeau de la part de soldats actuellement sur le front face aux assauts russes.

L’Ukraine, vainqueur de l’Ecosse (1-3) à Glasgow il y a quelques jours, va tenter de s’offrir son billet pour le Mondial de football au Qatar, à Cardiff ce dimanche soir, contre les Gallois. Un moment historique lors duquel l’émotion sera présente avec la guerre en Ukraine.

«Nous avons tous compris que le match contre le pays de Galles ne sera pas une question de condition physique ou de tactique, mais bien de survie, a d’ailleurs souligné Oleksandr Zinchenko ces derniers jours lors d’une conférence de presse où il s’était montré très ému en évoquant le conflit. Tout le monde va se battre et tout donner.»

Le match d'une vie

Des mots qui ont touché les soldats actuellement au front et qui luttent face aux assauts russes depuis plus de cent jours désormais. Ces derniers leur ont d’ailleurs envoyé un drapeau ukrainien que les joueurs accrocheront dans leur vestiaire.

«C'est une situation vraiment difficile en Ukraine. Nous allons malgré tout essayer de nous concentrer et de faire un bon match. Le sport reste le sport, et nous n'attendons aucun cadeau de la part du pays de Galles, a expliqué d’Oleksandr Petrakov, sélectionneur ukrainien à ESPN. Nous savons à quel point ce sera compliqué. C’est le match le plus important de notre vie. Personnellement, je ne suis en communication avec aucun des soldats, mais les joueurs de l'équipe ont écrit à nos soldats, et ils ont également reçu un drapeau de la guerre, que nous avons promis d'accrocher dans le vestiaire.»