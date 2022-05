Coupe du monde 2022 : les propos polémiques de Gianni Infantino concernant les ouvriers au Qatar

Gianni Infantino, président de la FIFA, a de nouveau fait parler de lui en évoquant les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar.

Alors qu’il était questionné sur la possibilité de voir l’instance suprême du football utiliser ses profits pour aider les familles d'ouvriers morts dans l’Emirat qui accueillera la compétition en novembre et décembre prochain, le président de la Fédération internationale de football a eu une réponse assez inattendue.

Lors d'une conférence au Milken Institute à Los Angeles, Gianni Infantino a voulu souligner l'introduction d'un salaire minimum et l'amélioration des conditions de travail. Et d’après lui, les «dures» conditions de travail des ouvriers migrants sur les chantiers des stades de la Coupe du monde au Qatar ont été compensées par «la dignité et la fierté» qui leur ont été offertes.

«Mes parents ont immigré de l'Italie vers la Suisse. [...] Quand vous donnez un travail à quelqu'un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté, a-t-il alors expliqué dans des propos rapportés par l'agence de presse AP. Ce n'est pas de la charité. Vous ne faites pas de la charité. Vous ne donnez pas quelque chose à quelqu'un et lui dîtes : ‘Reste là où tu es. Je te donne quelque chose et je me sens bien.’»

Gianni Infantino a ensuite répondu à une question concernant le nombre conséquent de morts (6.500). «6.000 personnes sont mortes sur d'autres chantiers aussi, a lancé le Suisse. Et bien sûr, la FIFA n'est pas là pour être la police du monde ou n'est pas responsable de tout ce qu'il se passe dans le monde. Mais grâce à la FIFA, grâce au football, nous avons pu aborder le statut de ces 1,5 million d'ouvriers travaillant au Qatar.»