Un boxeur se retrouve complètement perdu sur le ring et frappe plusieurs fois dans le vide (vidéo)

Un boxeur s’est retrouvé complètement perdu sur le ring le week-end dernier, en Afrique du Sud, alors qu’il venait d’envoyer dans les cordes son adversaire.

La scène a de quoi faire peur. En Afrique du Sud, dans le cadre de la ceinture de boxe africaine WBF chez les lightweights, le dénommé Siphesihle Mntungwa affrontait son homologue Simiso Buthelezi.

Alors que l’affrontement était rude, mais cordial et que l’on se dirigeait vers un partage des points, une scène complètement incroyable s’est produite dans le 10e round lorsque Buthelezi est parvenu à envoyer dans les cordes son adversaire. De quoi prendre le dessus ? C’est tout l’inverse qui va se produire.

Very scary in South Africa please for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022