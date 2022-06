Boxe : Deontay Wilder se lance dans la musique

Le boxeur Deontay Wilder, qui reste sur une défaite contre Tyson Fury, a annoncé la sortie prochaine d’un single avec son frère.

En attendant de revenir sur les rings de boxe, Deontay Wilder s’est lancé dans la musique. Avec son frères Marsellos Wilder, l’ancien détenteur de la ceinture WBC des poids lourds va sortir un titre le 19 juin prochain.

Dimanche, le «Bronze Bomber», 36 ans, a publié sur ses réseaux sociaux un extrait d’Everytime.

Sur lacouverture du single, on voit le boxeur au piano aux côtés de sa femme et de son frère.

I wanted to feel good this summer while relaxing doing the things I love and listening to some good ole Vibing Music.



I knew just what I wanted so I created it.



Everytime



Ft. My brother @wilderworld2



Release: June 19th



Early gift:June 10th



Streaming on all major platforms



ENJOY pic.twitter.com/XL69MRuesW

— Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 6, 2022