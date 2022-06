Ligue des nations : le match entre l’Autriche et la France maintenu malgré l’énorme trou dans la pelouse

Malgré l’énorme trou apparu au milieu de la pelouse du stade Ernst-Happel, le match de Ligue des nations entre l’Autriche et la France, programmé ce vendredi soir, à Vienne, a été maintenu par l’UEFA.

Un doute planait sur la tenue de la rencontre de Ligue des nations entre l’Autriche et la France, vendredi soir, à Vienne. La faute à un énorme trou apparu au milieu de la pelouse du stade Ernst-Happel, lundi, à l’issue du match entre l’Autriche et le Danemark (1-2). Mais cette incertitude a été levée par un rapport indépendant, préconisant le maintien du match, qui a été validé par l’UEFA.

«L’UEFA approuve le match de Nations League entre l’Autriche et la France. (…) De gros travaux ont été menés dans le stade depuis lundi soir. De plus, l’UEFA a reçu un rapport d’expert sur l’état de la sous-structure du gazon préparé par des spécialistes externes. Sur la base des informations et de l’opinion des experts, l’UEFA a donné son approbation pour le match vendredi», a indiqué l’instance européenne.

Au coup de sifflet final, lundi soir, les joueurs autrichiens et danois avaient découvert un trou de plus de 30 centimètres de profondeur. Heureusement aucun joueur n’a été blessé pendant la rencontre malgré la dangerosité du trou, qui serait dû aux importantes pluies qui se sont abattues dans les heures précédant le match dans la capitale autrichienne.

«Le terrain est vraiment, vraiment misérable. J’ai une photo d’un énorme trou au milieu du terrain qui était directement dangereux pour les joueurs. Ce trou était absolument horrible. C’est un très mauvais terrain de football», avait lâché le sélectionneur danois Kasper Hjulmand.

Au courant de ce désagrément, l’encadrement de l’équipe de France, qui craignait pour l’intégrité physique des joueurs, n’a pas manqué de faire part de son inquiétude auprès de l’UEFA avant que cette dernière ne décide du maintien de la rencontre. Et les Bleus pourront avoir un aperçu de l’état du terrain à l’occasion de leur entraînement de veille de match, ce jeudi, au stade Ernst-Happel.