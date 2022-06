«J’étais sur un bateau en Grèce» : Comment Ibrahima Konaté a appris sa première convocation en Equipe de France

Appelé en renfort, samedi, pour remplacer Raphaël Varane, Ibrahima Konaté était en vacances en Grèce quand il a appris sa convocation en équipe de France. Sa première en Bleu.

Ibrahima Konaté risque de se souvenir longtemps de sa première convocation en équipe de France. Non-retenu initialement par Didier Deschamps pour les quatre matchs de Ligue des nations programmés en juin, le défenseur français a été appelé en renfort par le staff tricolore après la blessure et le forfait de Raphaël Varane. Et il ne s’attendait sûrement pas à être convoqué.

Alors que sa saison avec Liverpool était terminée, après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, l’ancien joueur du RB Leipzig avait décidé de partir en vacances et profiter du soleil de la Grèce sans se soucier de rien. Au point d’avoir manqué les deux appels de l’encadrement de l’équipe de France.

«J’étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. On était en train de s’amuser et de rigoler. Je cherchais mon téléphone, comme par hasard, et je vois deux appels manqués. Je décide de rappeler, car je ne connaissais pas le numéro. Et j’apprends la nouvelle», a-t-il confié ce mardi en conférence de presse.

Objectif Qatar

Et lui a fallu quelques minutes pour s’en remettre. «Pendant cinq minutes, j’étais perdu. Et je voyais mes amis en train de danser sans savoir ce qu’il se passait, a-t-il ajouté dans un grand sourire. C’était une énorme fierté pour moi, ma famille, mes amis et tout mon entourage. J’étais très heureux». Et maintenant qu'il a mis les pieds chez les Bleus, il ne compte pas en rester là. Il souhaite désormais connaître sa première sélection, lui qui est resté sur le banc lundi soir en Croatie (1-1), et se faire sa place dans cette équipe de France.

«Il y a de très bons défenseurs à mon poste et certains avec beaucoup plus d'expérience. A moi de faire la différence en club. La sélection était un objectif, maintenant j'y suis. Cela doit me donner plus d'énergie pour travailler et progresser afin de postuler pour une place de titulaire», a déclaré Ibrahima Konaté, qui va «encore travailler pour être au Qatar la saison prochaine.»

Et il pourrait avoir l’occasion de se montrer aux yeux de Didier Deschamps lors des deux prochains matchs de l’équipe de France, ce vendredi, en Autriche ou lundi prochain lors de la venue de la Croatie au stade de France.