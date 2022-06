Mercato : le PSG officialise l'arrivée de Luis Campos

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et c'est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi sur son site internet la nomination du Portugais Luis Campos au poste de conseiller Football.

La révolution attendue au sein du club de la capitale commence avec l'arrivée du Portugais dans l'organigramme du club français. Le dirigeant de 57 ans fait son retour en France où il avait officié dans des clubs comme l'AS Monaco en tant que conseiller puis directeur technique de 2013 à 2016 où au LOSC de 2017 à 2020.

UN RÔLE IMPORTANT AU PSG ?

Réputé pour dénicher les meilleurs talents du Vieux Continent, Luis Campos débarque dans la capitale française avec l'objectif de donner un nouvel élan au projet sportif parisien.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Le Lusitanien a accompagné les expériences de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l'émergence des nouvelles générations de talents qui sont par la suite devenus des joueurs majeurs du football mondial.

«Je suis très heureux de rejoindre le Paris saint-Germain que je considère comme le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club,» a-t-il déclaré.

UNE FUTURE COHABITATION AVEC ZIDANE ?

Le nouveau dirigeant parisien pourrait diriger le pôle sportif avec un certain... Zinedine Zidane. En effet, la légende française est annoncée avec insistance au sein du Paris Saint-Germain pour en devenir le nouvel entraîneur la saison prochaine.

Ce qui est sûr, c'est que la direction parisienne compte bien tout mettre en oeuvre pour repartir sur les bons rails.