Football : un international algérien décède à 24 ans dans un accident de la route

L’international algérien Billel Benhamouda est tragiquement décédé en fin de semaine dans un accident de la route. Le milieu de terrain, qui évoluait à l’USM Alger, n’était âgé que de 24 ans.

Jeudi après-midi, Billel Benhamouda évoluait avec l’équipe A’ d’Algérie. Il a même marqué un but sur penalty (13e) lors de la victoire de son équipe face à la République démocratique du Congo (3-0). Quelques heures plus tard, le milieu de terrain de l’USM Alger, âgé seulement de 24 ans, a perdu la vie sur la route du retour dans un accident de voiture. Selon les médias locaux, il serait décédé, tout comme l’ami présent à ses côtés, après avoir percuté un poteau électrique sur la route de Douadaoua qui devait le mener chez lui à Hadjout.

Bilal Benhamouda, 1997-2022.





He spent the final few hours of his life scoring for his country and celebrating with his teammates in the national stadium. We never know when our last day is. pic.twitter.com/2JCAEGsa4R

