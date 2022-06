Football : un club amateur radié pour violences répétées

Après l’exclusion du championnat de district et la condamnation de l’un de ses joueurs à six mois de prison pour violences, le club de Tréméloir (Côtes d’Armor) a perdu lundi 30 mai son agrément et son affiliation à la Fédération française de football.

Coup de sifflet final pour le club breton. Compétent pour sanctionner une association sportive au motif de troubles à l’ordre public, le préfet des Côtes-d’Armor, Stéphane Rouvé, n’a pas hésité à retirer l’agrément du club.

Et pour cause, «les rencontres sportives auxquelles participe le FC Tréméloir ont été régulièrement entachées de violences, de menaces et d’intimidations depuis sa première année d’exercice en 2018», a affirmé le préfet.

Actes de brutalité, comportements antisportif, fautes grossières, «le FC Tréméloir ne respecte pas l’éthique du sport», a-t-il déploré.

Une violente agression de trop

Si plusieurs faits de violences lors de matchs sont à l’origine de la décision de la préfecture des Côtes d’Armor, l’un d’entre eux a particulièrement choqué. En avril dernier, un footballeur de l’équipe adverse de Ploumagoar avait été victime d’un traumatisme crânien à la suite d’une violente agression d’un joueur de Tréméloir.

Après avoir poussé à terre le jeune joueur, l'agresseur lui avait asséné des coups de pied et de poings. Le Trémelois avait alors été sanctionné de six mois de prison ferme et d’une suspension de toute compétition pendant cinq ans.

«Ces faits de violence sont particulièrement graves et leur récurrence montre que, lors des matchs qu’il dispute, le FC Tréméloir présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants», a ainsi soutenu Stéphane Rouvé.

La municipalité, quant à elle, a également pris un arrêté pour interdire l’accès au terrain au club breton, et les cages de buts ont été démontées.