Neymar : Le Brésilien a participé aux championnats du monde de poker à Las Vegas (photo)

Actuellement en vacances, Neymar était présent à Las Vegas (Etats-Unis), ce week-end, pour participer pour la première fois aux championnats du monde de Poker (WSOP).

Neymar est un grand passionné de poker. Et le Brésilien a profité de ses vacances pour assouvir sa passion en participant pour la première fois aux championnats du monde de poker (WSOP), qui se tiennent actuellement à Las Vegas (Etats-Unis). Dans la nuit de dimanche à lundi, l’attaquant du PSG, qui est aussi l’ambassadeur de PokerStars, s’est inscrit à l’Event #26 Limit à 10.000 dollars l’entrée (9.600 euros).

Arrivée au début de la partie, l’ancien barcelonais s’est montré très actif et a été impliqué dans plusieurs coups. Mais s’il est parvenu à monter des jetons, son aventure dans le tournoi s’est arrêtée prématurément. Il a été éliminé au 6e niveau du jour 1 (sur trois), terminant à la 41e place sur 74 inscrits.

Au mois d’avril, Neymar avait déjà été aperçu du côté de Monte-Carlo, où il a participé à un tournoi de l’European Poker Tour à 25.000 euros l’entrée. Et il devrait participer à d’autres événements à l'avenir. Dans un entretien accordé à CNews, il avait révélé vouloir devenir joueur de poker professionnel à la fin de sa carrière de footballeur.

«C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière», avait-il confié. Et d’ajouter : «Je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur».

Agé de 30 ans, Neymar a néanmoins encore quelques années devant lui avant de troquer ses crampons pour les cartes et les jetons, lui qui est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025.