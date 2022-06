«On a choisi une autre option que Zidane» : les révélations de Nasser al-Khelaifi sur le futur entraîneur du PSG

Dans un entretien accordé au Parisien, ce mardi, Nasser al-Khelaïfi est revenu sur le dossier du futur entraîneur du PSG, écartant la piste menant à Zinedine Zidane tout en confirmant les discussions avec Nice pour la venue de Christophe Galtier.

Nasser al-Khelaïfi est sorti du silence. Rentré en début de semaine du Qatar, le président du PSG a pris la parole pour évoquer le dossier du futur entraîneur du club de la capitale, qui agite le football français depuis plusieurs jours. Si Mauricio Pochettino est toujours à la tête du champion, son sort apparait comme d’ores et déjà scellé. Et son successeur ne sera pas Zinedine Zidane. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France était présenté comme la grande priorité des dirigeants qataris, mais Nasser al-Khelaïfi a assuré n’avoir discuté avec lui.

«J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais (...) on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui», a-t-il confié au Parisien. Avant d’ajouter : «On a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place».

Des discussions avec nice pour galtier

L’autre option ne serait autre que Christophe Galtier dont le nom revenait de plus en plus avec insistance ces derniers temps. Et le président parisien a confirmé être en discussions avec Nice pour permettre l’arrivée de l’ancien coach lillois, priorité du nouveau conseiller sportif Luis Campos pour avoir déjà travaillé avec lui au Losc. «On discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts», a indiqué Nasser al-Khelaïfi, alors que le club azuréen réclame dix millions d’euros pour laisser partir son entraîneur qui a encore deux ans de contrat et qui devrait être remplacé par Lucien Favre sur le banc des Aiglons.

Si ce choix peut paraître surprenant, il est totalement assumé par le dirigeant parisien désireux d’ouvrir une nouvelle ère moins «bling-bling». «Aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», a-t-il lâché. Cela concerne l’entraîneur mais surtout les joueurs. «On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club», a-t-il insisté.

«Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %, a-t-il martelé. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match». Reste à voir désormais si ces paroles seront suivies des actes.