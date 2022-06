Une nageuse américaine s'évanouit et est sauvée de la noyade par son entraîneure

Sans l’intervention de son entraîneure, une nageuse synchronisée américaine aurait pu se noyer, mercredi lors des championnats du monde de natation qui se déroulent en Hongrie, à Budapest.

L'entraîneure de l'équipe américaine de nage artistique et synchronisée a plongé dans le bassin mercredi pour sauver une de ses nageuses coulant après s'être évanouie pendant les Championnats du monde à Budapest (Hongrie).

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn

— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022