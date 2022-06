Athlétisme : Wilfried Happio agressé avant d’être sacré champion de France du 400m haies avec un œil bandé

Wilfried Happio a été sacré champion de France sur 400 m haies, samedi soir, à Caen, quelques instants seulement après avoir été agressé par un individu pendant l’entraînement.

C’est une scène assez surréaliste. L’athlète tricolore Wilfried Happio s’est présenté, samedi soir, à Caen, au départ de la finale du 400 m haies des championnats de France d’athlétisme avec un bandeau sur l’œil. Cela ne l’a pas empêché d’être sacré champion de France et de se qualifier pour les Mondiaux à Eugene aux Etats-Unis (15-24 juillet) avec un temps de 48’’57. De quoi laisser éclater sa joie à l’arrivée et se féliciter de son résultat à l’arrivée.

«Au départ, j’avais l’impression d’être à l’entraînement, à la maison, avec un échauffement et un entraînement du quotidien. Les sensations étaient bonnes. Je suis content de ce chrono, de faire les minimas. Ça complète la saison», a savouré Wilfried Happio.

Mais au-delà de sa performance, c’est son état physique, avec un œil bandé et son nez en sang, qui a interpellé. Ce n’était autre que la conséquence d’une surprenante agression subie quelques instants plus tôt lors de son échauffement sur un terrain situé à proximité du stade Hélitas, où la compétition était organisée.

Minima pour les Mondiaux de Eugene !





Wilfried Happio (Lille Métropole Athlé) champion de France Elite du 400 m haies en 48''57 !





Cinquième meilleur performeur de l'histoire !





Aux alentours de 18h30, un homme, porteur d’une accréditation qui aurait été dérobée, est parvenu à s’introduire sur la piste avant de porter des coups à Wilfried Happio, qui a été touché au visage. L'agresseur a pu être maitrisé par les membres du staff de l’athlète français et a été appréhendé par la police.

Surpris et choqué par cette agression, Wilfried Happio a été soigné pour pourvoir finalement prendre le départ de sa finale seulement 45 minutes plus tard. Avec succès. Mais il n’a pas souhaité s’étendre sur les faits précédant la course. «Ça va, ça va, je n’ai pas envie de m’étaler là-dessus. On va laisser ça aux gens compétents», a simplement confié le nouveau champion de France du 400 m haies, qui s’est ensuite rendu à l’hôpital.

La Fédération française d’athlétisme et la ville de Caen ont décidé de porter plainte contre l’agresseur de Wilfried Happio, inconnu de l’organisation, afin de faire toute la lumière sur cette affaire.