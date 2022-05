Paris 2024 : Teddy Riner capitaine d’une équipe d’athlètes Décathlon en vue des Jeux olympiques

Teddy Riner a rejoint la marque Décathlon et son équipe pour les Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé jeudi l’enseigne sportive.

Une brochette de champions. Après notamment Gaël Monfils, le distributeur et fabricant d’équipements de sport s’est offert un nouvel ambassadeur avec le multiple médaillé olympique de judo.

«Un mental hors norme, un modèle de persévérance, un naturel à toute épreuve… l'état d'esprit de Teddy Riner s'inscrit tout naturellement dans les valeurs portées par Décathlon : pousser le curseur toujours plus haut, plus fort pour agir, innover et faire bouger le sport», a ainsi communiqué Décathlon pour dévoiler l’arrivée du capitaine de sa Team Athlètes.

Dans le cadre de ce partenariat, Decathlon fournira tout le matériel nécessaire au judoka «le plus titré du monde afin qu’il soit dans les meilleures conditions pour obtenir sa quatrième médaille d’or en 2024».

Une trentaine de champions sont déjà à l'affiche de ce collectif sportif constitué pour la première fois par l'enseigne de matériel de sport.