«Petit nègre» : des propos racistes de Nelson Piquet sur Lewis Hamilton refont surface

A quelques jours du Grand Prix de Grande-Bretagne, des propos racistes tenus il y a plusieurs mois par Nelson Piquet, ancien champion du monde et beau-père de Max Verstappen, à l’égard de Lewis Hamilton ont refait surface.

Le monde de la Formule 1 est secoué par une vive polémique. Alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne a lieu dimanche à Silverstone, des propos à caractère raciste proférés par l’ancien champion du monde Nelson Piquet (1981, 1983, 1987) à l’égard de Lewis Hamilton ont refait surface. Le Brésilien, qui est également le beau-père de Max Verstappen, en couple avec sa fille Kelly, aurait tenu ces propos, rapportés par CNN Brésil, en novembre dernier au cours d’une interview accordée à Motorsports.

Interrogé sur la rivalité entre Hamilton et Verstappen, il était revenu sur l’accident à pleine vitesse entre les deux pilotes à ce même Grand Prix de Grande-Bretagne l’année dernière, en qualifiant le Britannique septuple champion du monde de «petit nègre». «Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n’y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. (…) Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu», aurait ainsi déclaré Piquet.

Nelson Piquet chama Lewis Hamilton de “neguinho” durante entrevista https://t.co/x3j04knqhk — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 27, 2022

Ces insultes racistes ont été fermement condamnées par la Formule 1. «Un langage discriminatoire ou raciste est inacceptable sous quelque forme que ce soit et n’a aucun rôle dans la société. Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et mérite le respect. Ses efforts inlassables pour accroître la diversité et l’inclusion sont une leçon pour beaucoup et quelque chose auquel nous nous engageons en F1», a réagi l'instance qui gère la F1.

De son côté, l’écurie Mercedes a également condamné ces insultes, apportant tout son soutien à son pilote. «Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d’un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l’importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur», a écrit sur les réseaux sociaux l’équipe allemande.