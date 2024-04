Liège-Bastogne-Liège 2024 : les larmes émouvantes de Romain Bardet après sa 2e place (vidéo)

Après avoir terminé à la 2e place de Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche, derrière Tadej Pogacar, Romain Bardet a eu des larmes de joie à son arrivée sur la «Doyenne» des classiques.

Une deuxième place aux allures de victoire. Si Tadej Pogacar était intouchable sur Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche en Belgique, un homme a tout de même marqué les esprits et tiré son épingle du jeu en terminant deuxième : Romain Bardet. Heureux de sa place, le Français (33 ans) a même fondu en larmes à l’arrivée.

Une eme place qui signifie beaucoup pour @romainbardet sur #LBL





A special nd place for @romainbardet in #LBL https://t.co/wHkG4fFsP8 pic.twitter.com/6XaCEvEb53

— Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024