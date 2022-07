Tour de France 2022 : le Belge Yves Lampaert domine le prologue et s’empare du maillot jaune

Champion de Belgique du contre-la-montre en 2017 et en 2021, Yves Lampaert (BEL/QST) s’est adjugé la première étape du Tour de France 2022 ce vendredi 1er juillet. Grâce à cette victoire dans le prologue, le coureur de 31 ans va revêtir le maillot jaune dès ce samedi pour la première fois de sa carrière.

Un vainqueur surprise pour entamer ce 109e Tour de France. Loin d’être favori malgré quelques références dans le domaine du contre-la-montre, le Belge Yves Lampaert a remporté sous la pluie le prologue du Tour de France 2022, long de 13,2 km dans les rues de Copenhague (Danemark), ce vendredi.

Usurped by another Belgian! @yveslampaert sets the new best time! Un Belge peut en cacher un autre ! Nouveau meilleur temps pour Yves Lampaert ! #TDF2022 pic.twitter.com/iJwfVdD7xQ

Malgré trois secondes de retard au temps intermédiaire sur Wout Van Aert (BEL/JUM), le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a produit un énorme effort sur la dernière portion du parcours pour s’imposer avec 5 secondes d’avance sur son compatriote et 7 secondes d’avance sur Tadej Pogacar (SLO/UAE), l’un des favoris au classement général de la Grande Boucle.

Les leaders des différentes formations devront se méfier de la seconde étape du Tour de France ce samedi, propice aux bordures en raison du vent et longue de 199 km entre Rosklide et Nyborg au Danemark.

En tête du classement intermédiaire situé à 6,6 km de l’arrivée avec 3 secondes d’avance sur Wout Van Aert lors de son passage, le Français Christophe Laporte a malheureusement chuté dans un virage en raison de la chaussée détrempée.

@LAPORTEChristop sets the best intermediate time then crashes! He's back up and back on the road



@LAPORTEChristop signe le meilleur temps intermédiaire mais chute ! Il est de nouveau sur la route.#TDF2022 pic.twitter.com/1rzjOPt3bb

— Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2022