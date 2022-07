Tour de France 2022 : Parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur la Grande Boucle

La 109e édition du Tour de France s’élancera ce vendredi 1er juillet de Copenhague pour un long parcours jusqu’au 24 juillet. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le parcours

Les 176 coureurs inscrits vont parcourir cette année 3.349,8 kilomètres de Copenhague à Paris en 21 étapes étalées sur trois semaines de course. Cette 109e édition du Tour de France propose un parcours très montagneux qui devrait inspirer les grimpeurs les plus offensifs. Six étapes de montagne, avec cinq arrivées au sommet, sur la carte.

Les favoris

Le grand favori de cette édition de la Grande Boucle sera évidemment Tadej Pogacar. Double tenant du titre, le Slovène de 23 ans devrait avoir son compatriote Primoz Roglic comme rival. Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov ou encore Ben O’Connor seront eux aussi dans la bataille au maillot jaune.

Les Français

Côté Français, avec l’absence de Julian Alaphilippe, double champion du monde, difficile de trouver un favori pour la victoire finale. En revanche, il y aura du monde pour une bonne place au classement général et les victoires d’étapes. Pour le classement, David Gaudu (25 ans) peut être le meilleur tricolore. Thibaut Pinot, son coéquipier, Victor Lafay, Romain Bardet, Warren Barguil ou encore Guillaume Martin seront certainement les principaux acteurs français de cette Grande Boucle concernant les victoires d’étapes.

Diffusion TV

Le Tour de France 2022 sera diffusé sur France Télévisions et Eurosport. Le direct débutera dès 11h55 sur France 2 ou à 12h55 sur France 3. Sur Eurosport, la prise d’antenne se fera 30 minutes avant chaque étape.