Japon-France (23-42) : premier test estival réussi pour les Bleus

Le XV de France s'est imposé face au Japon (42-23), samedi à Aichi, pour son premier test-match estival. Il s'agit de la neuvième victoire consécutive des Bleus.

Le XV de France a fait la différence en seconde période pour décrocher sa neuvième victoire de rang, en surclassant le Japon (42-23) samedi à Toyota lors du premier match de la tournée estivale des Bleus.

Les hommes de Fabien Galthié, en deçà de leur niveau en première période se sont ensuite montrés efficaces, ont inscrit cinq essais par Damian Penaud (3e, 58e), Matthis Lebel (45e), Yoram Moefana (61e) et Pierre Bourgarit (68e).

! C'est terminé à Aichi et le #XVdeFrance remporte son premier test de la tournée d'été au Japon ! Sa 9e victoire consécutive ! #JAPFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/pLtFnfCL7V — France Rugby (@FranceRugby) July 2, 2022

Avec ce succès, les Bleus établissent ainsi un nouveau record de succès consécutifs d'un XV de France dans l'ère moderne, effaçant des tablettes la génération emmenée par Serge Blanco, Philippe Sella, Denis Charvet, Didier Camberabero, Pierre Berbizier... qui avait enchaîné dix matches sans défaite (dont 1 nul) entre novembre 1986 et juin 1987.

Les Bleus de 2022 se rapprochent également d'une série de dix victoires d'affilée, dont huit contre l'Allemagne, établi en 1931 et 1937.

«La victoire d'abord, notre objectif, c'était de gagner, a confié Galthié. Dans le contenu, il y a également beaucoup d'éléments qu'on retient. Il faut prendre en compte que c'est une équipe jeune, avec très peu d'expérience collective: seulement 25 ans de moyenne. C'est une équipe jeune donc on retient sa capacité à comprendre ce qu'il s'est passé en première période et à réagir. On a joué juste ensuite.»

Les Français ont battu le Japon pour la quatrième fois en cinq oppositions, leur première depuis le nul piteux de 2017 (23-23), qui avait coûté sa place à Guy Novès.

Avec ce large succès, le troisième écart le plus conséquent entre les deux équipes, les Bleus peuvent espérer boucler une tournée sur une note positive.