Tour de France 2022 : Dylan Groenewegen l'emporte à Sönderborg, Wout Van Aert toujours en jaune

Dylan Groenewegen a remporté, au sprint, la troisième étape du Tour de France 2022, dimanche entre Vejle et Sönderborg au Danemark. Wout van Aert garde son maillot jaune.

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) a gagné au sprint lors de la 3e étape du Tour de France, disputée dimanche entre Vejle et Sönderborg, pour la dernière étape au Danemark avant que la course ne rallie la France. Le Belge Wout van Aert (Jumbo), deuxième de l’étape, conserve son maillot jaune.

