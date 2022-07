Cristiano Ronaldo : le Portugais peut-il signer au PSG ?

Cristiano Ronaldo envisagerait de quitter Manchester United pour jouer la Ligue des champions. Et alors que son nom a souvent circulé dans la capitale, le Portugais peut-il signer au PSG ?

Chaque été, l’avenir de Cristiano Ronaldo a régulièrement été lié au PSG. C’est encore le cas cette année. Le Portugais, qui était absent de l’entraînement de Manchester United, ce lundi, pour des «raisons personnelles», aurait manifesté auprès de ses dirigeants son envie de quitter le club du nord de l’Angleterre, car il souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ce que ne fera pas la formation mancunienne après avoir terminé à la 6e place de Premier League synonyme de Ligue Europa.

Mais peu de clubs ont les moyens de s’attacher les services du quintuple Ballon d’or, qui a encore un an de contrat avec les Red Devils. C’est le cas néanmoins du PSG, une des rares équipes qui a les capacités d’assumer son important salaire. Reste à savoir si le club de la capitale, qui prendrait un accent encore un peu plus portugais après les récentes arrivées de Luis Campos comme conseiller sportif et de l'international Vitinha, est intéressé par sa venue.

Comme Lionel Messi l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait être une opportunité que le champion de France en titre ne pourrait pas laisser passer, tant pour des raisons sportives qu’extra-sportives. A 37 ans, l’ancien madrilène a démontré qu’il est toujours très performant aussi bien en club qu’avec l’équipe du Portugal grâce notamment à son professionnalisme ainsi que son hygiène de vie irréprochable. Et une association avec Leo Messi et Kylian Mbappé serait tout simplement incroyable.

L’arrivée de «CR7» pourrait également être vue comme un bon coup sur le plan du marchandising et de la vente des maillots, si chers aux yeux des dirigeants parisiens. Sans oublier qu’il s’agirait d'un énorme coup de projecteur sur le Qatar à seulement quelques mois de la Coupe du monde dans l’émirat.

à l’encontre des déclarations de Nasser al-Khelaïfi

Mais sa venue irait complètement à l’encontre des récentes déclarations de Nasser al-Khelaïfi. Après une saison décevante, malgré la reconquête du titre de champion de France, le président parisien avait déclaré vouloir entamer une nouvelle ère, moins «bling-bling». «Aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», avait-il confié au Parisien.

Elle serait également incompréhensible après avoir laissé partir Angel Di Maria, en fin de contrat, et surtout avoir réussi à prolonger Kylian Mbappé pour faire de l’attaquant français le nouvel homme de base du projet parisien. Ces raisons rendent compliquée une arrivée de Cristiano Ronaldo dans la capitale, malgré la proximité de son entourage avec Luis Campos et la présence dans l’effectif de plusieurs Portugais. D'autant qu'à l'heure actuelle, Chelsea serait le mieux placé pour le recruter.