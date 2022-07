Cristiano Ronaldo : Le Portugais va mettre en vente son luxueux jet privé

Cristiano Ronaldo, qui chercherait à quitter Manchester United cet été, a l’intention de mettre en vente son luxueux jet privé, dont il est propriétaire depuis sept ans, pour en racheter un autre plus grand, selon Esdiario.

Cristiano Ronaldo profite actuellement de ses vacances à Majorque. Et avec sa famille, le Portugais s’est rendu sur l’île ibérique à bord de son jet privé. Ce dernier est un Gulstream G200 dont le quintuple Ballon d’or a fait l’acquisition en 2015, alors qu’il évoluait au Real Madrid, pour 20 millions d’euros.

Mais sept ans plus tard, il pourrait bientôt le mettre en vente, selon Esdiaro. L’international portugais, qui voudrait quitter Manchester United cet été, un an seulement après son retour, souhaiterait en acheter un autre plus grand.

Celui qu’il possède actuellement dispose d’une capacité de dix personnes avec tout le confort nécessaire et est agrémenté de nombreux détails spécialement personnalisés pour lui. Il est très fréquemment utilisé par sa compagne pour ses déplacements et lorsque le couple ne s’en sert pas, Cristiano Ronaldo le loue à d’autres joueurs ainsi qu’à des hommes d’affaires pour un prix entre 6 000 et 10 000 euros de l’heure.

Mais il semble désormais trop «petit» pour lui, sa compagne et ses cinq enfants, le poussant à vouloir en acquérir un plus gros. Pour l’heure, ses recherches sont toujours vaines. Mais il pourrait très vite trouver son bonheur une fois ses vacances terminées et surtout son futur clarifié.