Tour de France 2022 : Wout van Aert en tête du classement des primes

Porteur du maillot jaune, Wout van Aert est le coureur qui a accumulé le plus de primes lors des trois premières étapes de ce Tour de France 2022.

Wout van Aert voit la vie en jaune. Le coureur belge occupe, depuis la 2e étape, la tête du classement général avec 7 secondes d’avance sur Yves Lampaert. Seul hic, il roule toujours après sa première victoire sur cette 109e édition après avoir dû se contenter de la 2e place lors des trois premières étapes. «Cela doit être un record de terminer trois fois deuxième sur le Tour de France», a regretté Wout van Aert quelque peu agacé.

Mais le coureur de la Jumbo-Visma a de quoi se consoler en étant le coureur qui a amassé le plus de primes depuis le départ de Copenhague. Grâce notamment à ses trois deuxième place, qui lui ont rapporté chacune 5.500 euros, ainsi que ses deux jours passés en jaune (500 euros par jour) et le maillot vert (300 euros par jour), il a déjà engrangé 20.300 euros. Il devance Fabio Jakobsen (13.830 euros) et Yves Lampaert (13.600 euros), présents sur ce podium grâce à leur victoire respective lors de la 2e étape et du contre-la-montre inaugural qui leur a permis de toucher les 11.000 euros promis à chaque vainqueur d’étape.

Suivent, dans l’ordre, le vainqueur de la 3e étape Dylan Groenewegen (11.670 euros), le porteur du maillot à pois Magnus Cort Nielsen (6.540 euros), Jasper Philipsen (4.630 euros) et Mads Pedersen (4.550 euros). Double tenant du titre, Tadej Pogacar occupe la 8e place avec 4.400 euros, alors que le premier Français est Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) avec 1.270 euros accumulés. Au total, plus de 2,2 millions d’euros seront versés lors de ce Tour de France 2022 avec 500.000 euros pour le grand vainqueur.