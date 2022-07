Tour de France 2022 : quel vélo est utilisé pour les pavés ?

Ce mercredi, la 5e étape du Tour de France 2022 verra les coureurs emprunter plusieurs secteurs pavés entre Lille et «Arenberg» La Porte du Hainaut. Chaque équipe s’adapte aves des vélos spéciaux.

C’est l’une des étapes les plus nerveuses, si ce n’est la plus nerveuse de La Grande Boucle. La 5e étape du Tour de France 2022 verra le peloton rallier Lille à «Arenberg» La Porte du Hainaut avec de nombreux secteurs pavés que l’on voit habituellement sur Paris-Roubaix.

Au total, 11 secteurs pavés, pour un total de 19,4 kilomètres, seront empruntés avant l’arrivée à Arenberg. Autant dire qu’il sera important d’être prêt mentalement mais aussi d’un point de vue mécanique.

améliorer le confort du vélo

La grande peur de tous les coureurs concerne évidemment la crevaison sur les pavés. Alors les équipes s’équipent avec des vélos spéciaux que l’on a généralement l’habitude de voir sur Paris-Roubaix.

Ainsi, les roues, avec des boyaux (ce qui remplace le pneu des vélos traditionnels), passent de 25 à 27 mm. Les équipes utilisent aussi une pression moindre. Entre 8 et 9 bars en temps normal, elle passe autour de 6 sur les pavés.

Le cadre, un peu plus lourd, est conçu avec des tampons pour amortir les vibrations des pavés. L’idée étant d’améliorer le confort du vélo, au niveau du cintre. A noter que la fourche est plus souple et adhère mieux à la route.

Les 11 secteurs pavés de la 5e étape

de Villers-au-Tertre à Fressain - 1.400 mètres

d'Eswars à Paillencourt - 1.600 mètres

de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent -1.400 mètres

d'Emerchicourt à Monchécourt - 1.600 mètres

de Monchicourt à Emerchicourt - 1.300 mètres

Abscon - 1.500 mètres

de Erre à Wandignies-Hamage - 2.800 mètres

de Warlaing à Brillon - 2.400 mètres

de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières - 2.400 mètres

de Bousignies à Millonfosse - 1.400 mètres

de Hasnon à Wallers (Pont Gibus) -1.600 mètres