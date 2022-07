Euro féminin 2022 : les footballeuses anglaises ne veulent plus jouer avec un short blanc à cause de leurs menstruations

Victorieuses contre l’Autriche pour leurs débuts à l’Euro 2022 (1-0), les joueuses anglaises ont fait savoir qu’elles ne souhaitent plus jouer en short blanc à cause de leurs menstruations.

A domicile, l’équipe féminine d’Angleterre a parfaitement lancé son Euro avec une victoire contre l’Autriche à Old Trafford (1-0). Un succès décroché tout de blanc vêtues. Ce qui n’est pas forcément pour leur plaire. Les «Lionnes» anglaises, inquiètes par rapport à leurs règles, ne souhaitent plus jouer avec un short de couleur blanche.

Des discussions auraient été ainsi entamées avec leur équipementier Nike pour trouver une solution et un changement de couleur est espéré. «J’espère qu’ils vont changer cela. C'est très sympa d'avoir une tenue toute blanche mais parfois ce n'est pas pratique en période de règles», a confié l’attaquante et buteuse face aux Autrichiennes Beth Mead, dans des propos rapportés par The Telegraph.

Cette problématique avait déjà été récemment évoquée à Wimbledon, où les joueurs et les joueuses doivent joués habillés en blanc. Une tradition que la joueuse britannique Alicia Barnett trouve contraignante. «Pendant les pré-qualifications, j’avais mes règles et les premiers jours ont été très lourds, j’étais un peu stressée à ce sujet. Je pense qu’avoir ses règles sur le circuit est déjà assez difficile, mais porter du blanc n’aide pas», avait-elle expliqué à l’Associated Press.

Et elle souhaite que les choses changent. «Je veux défendre les droits des femmes et je pense que cette discussion est tout simplement indispensable, il faut que les gens en parlent maintenant. Certaines traditions devraient être modifiées», a-t-elle insisté.