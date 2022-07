Rugby : La Rochelle-Montpellier pour ouvrir la saison 2022-2023 de Top 14

La saison 2022-2023 du Top 14, le championnat de France de rugby, s’ouvrira avec un bouillant La Rochelle-Montpellier, d’après le calendrier dévoilé par LNR jeudi 7 juillet.

Le Top 14 s'offrira en ouverture de la saison 2022-2023 un match de gala, entre le vainqueur de la Coupe d'Europe, La Rochelle, et le champion en titre Montpellier, selon le calendrier dévoilé jeudi 7 juillet par la Ligue nationale de rugby (LNR).

Un autre duel au sommet est prévu ce week-end du 3-4 septembre, avec la réception du Stade Toulousain par l'Union Bordeaux-Bègles, tandis que le promu, l'Aviron Bayonnais, sera en déplacement à Toulon.

Comme l'an dernier, et lors de chaque journée, six matchs sont prévus le samedi et un seul le dimanche soir.

Demi-finales en Espagne

Tradition oblige, la 13e journée est programmée à Noël, le week-end du 24 et 25 décembre, et sera dédiée aux «derbies», tandis que la 14e se tiendra pour le réveillon de fin d'année, les 31 décembre et 1er janvier.

La phase régulière se terminera le week-end du 27-28 mai. Les demi-finales auront lieu à Saint-Sébastien (Espagne) les 9, 10 ou 11 juin et la finale, avancée au 17 juin en raison de la tenue du Mondial-2023 (8 septembre - 28 octobre) en France, sera programmée au Stade de France.

La 10e journée se tiendra le week-end du 5-6 novembre alors que les Bleus disputeront un test-match contre l'Australie, les deux autres rendez-vous de l'automne, le 12 novembre contre l'Afrique du sud championne du monde et le 20 novembre contre le Japon, se déroulant sans la «concurrence» du Top 14.

Enfin, pendant le tournoi des Six nations 2023 (4 février - 18 mars), cinq journées de championnat sont programmées, dont deux qui feront office de «doublons», la 17e (week-end du 4-5 février) et la 19e (week-end du 25-26 février), durant lesquelles le XV de France se rendra en Italie puis recevra l'Ecosse.

La nouvelle convention entre la Fédération française de rugby (FFR) et la LNR, dévoilée mercredi et les liant jusqu'à la saison 2026-2027, autorise le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié à disposer «à chaque rassemblement de la possibilité de sélectionner 42 joueurs, le groupe étant comme habituellement ramené à 28 joueurs le mercredi après-midi».

La préparation du XV de France pour le Mondial-2023 débutera dès le 25 juin par un stage en Guyane et se terminera le 28 août, date à laquelle le groupe de 42 joueurs sera ramené à 33.