Tour de France 2022 : le coup double de Tadej Pogacar nouveau maillot jaune

Tadej Pogacar a remporté au sprint la 6e étape du Tour de France 2022, jeudi, entre Binche et Longwy. Le tenant du titre s'empare le maillot jaune.

Le Slovène Tadej Pogacar a frappé fort jeudi à Longwy en s’offrant la sixième étape du Tour de France et en prenant les commandes du classement général de la course. Il dépossède ainsi du maillot jaune le Belge Wout van Aert, grand animateur de cette étape, la plus longue du Tour avec près de 220 kilomètres.

Seul en tête à l'entrée des trente derniers kilomètres, le Belge a défié le peloton lancé à ses trousses avant d'être rejoint et aussitôt débordé à onze kilomètres de l'arrivée.

Au sprint, Pogacar a dominé nettement Matthews et a signé son septième succès d'étape dans le Tour, qu'il dispute pour la troisième fois.

Au classement général, le jeune Slovène (23 ans) compte quatre secondes d'avance sur l'Américain Neilson Powless et 31 secondes sur son dauphin de l'an passé, le Danois Jonas Vingegaard.

«L'étape a été très dure, les deux premières heures ont été folles, le plus fort (van Aert) était dans l'échappée et beaucoup de coureurs voulaient être devant, a confié Tadej Pogacar. Je me suis demandé à un moment si on allait le reprendre mais le peloton était le plus fort. Ensuite, comme je me sentais bien, l'équipe a beaucoup travaillé pour me placer dans la meilleure position. Le sprint ? ce n'était pas un pur sprint. On est allé très vite dans les deux dernières ascensions. Heureusement, j'avais de bonnes jambes. Le but n'était pas de prendre le maillot jaune mais je suis très heureux de la victoire.»