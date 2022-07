Wimbledon 2022 : Ons Jabeur, première joueuse africaine en finale d'un Grand Chelem

Ons Jabeur s’est hissée en finale de Wimbledon, ce jeudi 7 juillet, en éliminant Tatjana Maria (6-2, 3-6, 6-1). La Tunisienne devient ainsi la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open.

«C'est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match», a déclaré la Tunisienne de 27 ans qui a lâché son premier set du tournoi.

Ce prochain match, sa première finale de Grand Chelem, elle le jouera samedi contre Elena Rybakina (23e), victorieuse, pour sa deuxième participation seulement au prestigieux tournoi londonien, de la Roumaine Simona Halep (18e et lauréate en 2019), 6-3, 6-3, devenant ainsi la première représentante du Kazakhstan à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2020, Ons Jabeur a monté deux marches de plus cette année à Wimbledon.

«Je suis une fière femme tunisienne aujourd'hui. Je sais qu'en Tunisie ça doit être la folie en ce moment. J'essaie juste d'être autant que possible une source d'inspiration, je veux voir plus de joueurs arabes et africains sur le circuit», a-t-elle lancé avant de quitter le Centre Court.