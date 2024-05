Masters 1000 de Rome : Alexander Zverev sacré à une semaine de Roland-Garros

A une semaine du début de Roland-Garros, Alexander Zverev a été sacré, ce dimanche, au Masters 1000 de Rome, en battant en finale le Chilien Nicolas Jarry (6-4, 7-5).

Il a envoyé un message. A une semaine du début de Roland-Garros, Alexander Zverev a triomphé, ce dimanche, au Masters 1000 à Rome pour la 2e fois de sa carrière après 2017, en battant en finale le Chilien Nicolas Jarry (6-4,7-5). Un sacre dans la capitale italienne qui avait forcément un goût particulier pour le joueur allemand, qui compte désormais 22 titres à son palmarès, dont 6 en Masters 1000.

The moment @AlexZverev became the champion in Rome for the SECOND time @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/M6mxVN6U81

— ATP Tour (@atptour) May 19, 2024