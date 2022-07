Rugby : la Namibie se qualifie pour le Mondial 2023 et sera dans la poule du XV de France

La Namibie, qualifiée dimanche pour le Mondial 2023 de rugby après sa victoire contre le Kenya (36-0), sera dans la poule du XV de France.

La Namibie s'est qualifiée dimanche pour la Coupe du monde de rugby 2023 en battant facilement le Kenya (36-0) à Aix-en-Provence en finale du tournoi de qualifications africaines.

Lors du Mondial-2023 (8 septembre - 21 octobre), Les «Welwitschias» namibiens, classés au 24e rang mondial et entraînés depuis l'an dernier par le Sud-Africain Allister Coetzee, seront versés dans la poule A. Ils y affronteront la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, la France, pays-hôte, l'Italie et l'Uruguay.

La Namibie s’impose 36-0 face au Kenya et décroche sa 7ème participation à la Coupe du Monde de Rugby #RWC2023 #rugby pic.twitter.com/twgDrp7tNi — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) July 10, 2022

Les Namibiens, qui disputeront leur septième Mondial, ont marqué quatre essais, les trois premiers par le troisième ligne Wian Conradie et le dernier par Johan Deysel. Ils y ont ajouté quatre pénalités. Sans solution, le Kenya n'est même pas parvenu à sauver l'honneur.

«C'est un grand honneur, nous sommes très heureux d'aller à la Coupe du monde. On a beaucoup travaillé pour gagner ce droit. On a fait quelques erreurs au début, mais on a respecté notre plan de jeu et ça a bien fonctionné», a expliqué après le match l'arrière Divan Rossouw.

Après avoir nettement dominé le Burkina Faso (71-5) en quart de finale puis le Zimbabwe un peu plus difficilement en demi-finale (34-19), la Namibie a très logiquement dominé le Kenya dimanche à Aix-en-Provence.

Les "Simbas" kényans gardent toutefois une dernière chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, via un tournoi de repêchage en novembre réunissant trois autres équipes: le Portugal, ainsi que les finalistes malheureux du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis) et du barrage Asie/Pacifique (Tonga ou Hong Kong).