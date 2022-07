Wimbledon 2022 : Novak Djokovic sacré pour la septième fois

Novak Djokovic a remporté, dimanche, son septième Wimbledon en s'imposant en finale face à Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4, 7-6). Le Serbe s'offre un 21e titre du Grand Chelem.

Il est de retour. Après des mois très compliqués, notamment à cause de sa situation vis-à-vis du Covid-19, Novak Djokovic a décroché un nouveau Grand Chelem, son 21e, en remportant un septième Wimbledon, dimanche. Pour y parvenir, le Serbe s'est défait de l'Australien Nick Kyrgios en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

S’il a tenté -et réussi- des coups improbables comme un tweener face au court ou une gifle de coup droit, Nick Kyrgios, qui disputait sa première finale de Grand Chelem, n’a pas été en mesure de confirmer le gain du premier set.

L'égal de son idole Pete Sampras

Trop dépendant de son service et rarement menaçant sur celui de Djokovic, Kyrgios a réussi à atteindre le tie break du quatrième set, mais son adversaire ne lui a laissé aucun espoir.

Le Serbe de 35 ans, troisième mondial et vainqueur des quatre dernières éditions du Majeur sur gazon, revient ainsi à une longueur du record de 22 trophées du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal. Il en a désormais un de plus que Roger Federer (20).

Sur le gazon londonien, il égale son idole Pete Sampras et se retrouve à une longueur du record de Roger Federer chez les messieurs. Le record absolu est détenu chez les dames par Martina Navratilova qui a remporté le tournoi à 9 reprises.

«Je n'ai plus les mots pour dire ce que ce tournoi et ce trophée représentent pour moi, a commenté Djokovic. Il a toujours été le plus important dans mon coeur. C'est ce tournoi qui m'a donné envie de jouer, quand j'ai vu Pete Sampras gagner. C'est alors que j'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette.»

Djokovic a en outre enregistré sa 86e victoire à Wimbledon où seul Roger Federer a été plus prolifique (105).