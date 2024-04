Tennis : Alizé Cornet prendra sa retraite après Roland-Garros

Dans un entretien diffusé ce samedi sur Canal Plus, Alizé Cornet a annoncé prendre sa retraite à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros (26 mai - 9 juin).

Une dernière et puis s'en va. La joueuse française Alizé Cornet a déclaré dans l'émission Canal Sports Club prendre sa retraite à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros. «Je vais jouer mon dernier Roland-Garros dans un mois tout pile et je prendrai ma retraite dans la foulée» a annoncé émue l'ancienne n°11 mondiale.

EXCLU : @alizecornet annonce pour CANAL+ qu'elle prendra sa retraite après Roland-Garros





À 34 ans, elle nous livre les raisons de son départ pic.twitter.com/x02AKMZLm7 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) April 27, 2024

Victorieuse de six titres en simple, trois en double, et de la Fed Cup en 2019, la Niçoise, détient le record du nombre de tournois du Grand Chelem joués d'affilée: 68 depuis l'Open d'Australie 2007 (Wimbledon 2020 ayant été annulé pour cause de Covid). Elle s'était hissée en quarts de finale à Melbourne en 2022, son meilleur parcours dans un Majeur. Elle a atteint les huitièmes de finale à deux reprises à Roland-Garros (2015, 2017) et Wimbledon (2014, 2022) et une fois à l'US Open (2020).

«C'est le bon moment (d'arrêter) parce que c'est le résultat d'un long cheminement qui a duré plus de deux ans. Et là, ces derniers mois, ma pensée s'est précisée et je sens que c'est l'heure, tout simplement. Mon classement a un peu baissé», a expliqué la joueuse descendue à la 107e place mondiale.

elle va se consacrer à l'écriture

Interrogée sur le souvenir le plus fort de sa carrière, Alizé Cornet a évoqué sa victoire face à la N.1 mondiale de l'époque, Serena Williams, au troisième tour de Wimbledon en 2014. «En général, quand on me demande quel est le match qui m'a le plus marqué, j'ai tendance à citer celui-là». Un exploit réalisé une semaine après le décès de sa grand-mère.

A l'issue de sa carrière de joueuse, la Française entend notamment se consacrer à l'écriture, elle qui a publié un premier roman en 2022 intitulé «La Valse des jours». «Une toute nouvelle vie. Et j'y suis prête !», a lancé la joueuse en conclusion d'une petite lettre qu'elle avait écrite.