Tour de France 2022 : la course neutralisée après l'intrusion de manifestants

La 10e étape du Tour de France, entre Morzine et Megève, a été neutralisée mardi alors qu’il restait 37 kilomètres à parcourir, après que des manifestants se soient installés sur la route.

The race has been neutralised due to a protest on the road.





La course est neutralisée en raison d'une manifestation sur le parcours. #TDF2022

