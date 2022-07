Tour de France 2022 : Thomas Pidcock s’impose en costaud à l'Alpe d'Huez, Romain Bardet est éjecté du podium

Présent dans l’échappée, Tom Pidcock s’est imposé en solitaire au sommet de l’Alpe d’Huez ce jeudi 14 juillet lors de la 12e étape du Tour de France 2022. A l’issue de cette étape longue de 165,1 kilomètres entre Briançon et l’Alpe d’Huez, Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune alors que Romain Bardet a quitté le podium.

Avec 3 cols classés en hors-catégorie et une chaleur accablante, la 12ème étape du Tour de France a usé les organismes des coureurs. Parti en contre dans la descente du Galibier, col mythique de la Grande Boucle déjà traversé hier, Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) a rattrapé l'échappée matinale avant de se défaire de ses compagnons de route dans l'ultime ascension de l'étape.

Après avoir durci l’allure dans le col de la Croix de Fer (29 kilomètres à 5,2% de pente moyenne), «Tom» Pidcock a pris le large dès les premiers pourcentages de l’Alpe d’Huez (13,8 kilomètres à 8,1% de pente moyenne et des passages à 13%). Le coureur britannique de 22 ans, champion olympique de VTT et champion du monde en titre de cyclo-cross, a devancé le sud-africain Louis Meintjes (Intermarché - Wanty – Gobert) de 48 secondes et le quadruple vainqueur du Tour de France, le britannique Christopher Froome, de 2 minutes et 6 secondes.

Romain Bardet perd sa place sur le podium

Parmi les favoris, Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) a conservé son maillot jaune en résistant aux multiples attaques de Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) dans la montée finale vers l’Alpe d’Huez. A l’arrivée, les deux coureurs terminent dans le même temps, à 3 minutes et 23 secondes du vainqueur du jour, en compagnie du gallois Geraint Thomas, qui fait son entrée sur le podium.

Avec 20 secondes perdues dans la dernière ascension, le meilleur Français au classement général, Romain Bardet, a chuté de la deuxième à la quatrième place du général, à 13 secondes de Tadej Pogacar et à 9 secondes de Geraint Thomas. Egalement distancé dans la montée finale, le coureur français David Gaudu (FDJ) a conservé sa 7ème place au général.