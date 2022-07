France-Islande à l’Euro féminin 2022 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Déjà qualifiée pour les quarts de finale et assurée de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France affronte l’Islande, ce lundi 18 juillet, pour son 3e et dernier match de poule à l’Euro féminin 2022. Voici le programme TV complet.

Une rencontre sans enjeu. Ou presque. Avec deux victoires en autant de rencontres à l’Euro féminin 2022, contre l’Italie (5-1) et la Belgique (2-1), l’équipe de France est assurée de terminer à la première place de son groupe et a déjà en poche son billet pour les quarts de finale de la compétition avant d’affronter l’équipe d’Islande, ce lundi, pour son dernier match de poules.

Mais les Bleues auraient tort d’aborder ce match à la légère. Même si Corinne Diacre pourrait procéder à quelques changements au sein de son équipe de départ, il doit leur servir à préparer leur futur quart de finale, où le niveau va monter d’un cran.

Alors qu’elles seront opposées au 2e du groupe C, elles devraient hériter d’un adversaire redoutable avec les Pays-Bas, championnes d’Europe en titre et vice-championnes du monde, ou la Suède, vice-championnes olympiques à Rio et à Tokyo et 3es de la Coupe du monde 2019 en France.

Il s’agira également pour les coéquipières de Wendie Renard de montrer un visage à nouveau convaincant après une prestation un peu plus poussive face à la Belgique et surtout de poursuivre leur incroyable série, elles qui restent sur 16 victoires consécutives. Et en cas de succès, elles pourraient égaler le record établi entre août 2011 et juillet 2012.

Le programme TV

France-Islande

Euro féminin 2022

Lundi 18 juillet

A suivre en direct à partir de 21h sur Canal+ et TF1