Tour de France 2022 : l'Australien Michael Matthews s'octroie la 14e étape à Mende

Michael Matthews s'est octroyé la 14e étape du Tour de France 2022, ce samedi 16 juillet, entre Saint-Étienne et Mende (Lozère). L'Australien signe sa 4e victoire sur la Grande Boucle en carrière, la première depuis cinq ans.

L'Australien Michael Matthews (BikeExchange) s'est adjugé en solitaire la 14e étape du Tour de France, ce samedi 16 juillet, sur les hauteurs de Mende (Lozère), devant l'Italien Alberto Bettiol et le Français Thibaut Pinot.

Avec un début d'étape animé par de nombreuses tentatives d'échappées, 23 coureurs dont les Français Pinot, Bonnamour et Cosnefroy, ont patienté 50 km après le départ avant de se détacher du peloton et creuser un écart d'une dizaine de minutes avec le peloton et le maillot jaune de Jonas Vingegaard.

Il aura fallu attendre d'être à 42 km de l'arrivée pour que ce groupe de tête commence à se morceler en plusieurs groupes, Grosschartner, Sanchez et Matthews parvenant à prendre le large. Thibaut Pinot et 12 autres survivants du groupe d'échappés ont réussi à maintenir un retard de moins d'une minute.

Michael Matthews accélère à l'avant, mais les poursuivants ne sont pas loin derrière ! #TDF2022





Suivez le final de l'étape : https://t.co/5ZXULfZ5os pic.twitter.com/azKX4RiPW1 — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2022

À l'entame de la montée de la côte de la Croix Neuve et de la «montée Jalabert», 3 km à plus de 10 % de moyenne, 25 secondes séparaient les 3 coureurs de tête et la contre-attaque de 16 coureurs dont le Français.

Au fil de la montée, l'écart fondait comme beurre au soleil jusqu'à l'effort de Matthews pour essayer de décrocher ses partenaires de course. À 2,8 km de l'arrivée, dans la souffrance de la côte à 13 % d'inclinaison, l'Italien Alberto Bettiol revenait à hauteur de l'Australien Michael Matthews.

Mais le triple vainqueur d'étape a résisté pour coiffer au poteau le Transalpin et s'imposer seul sur la ligne de Mende. C'est sa quatrième victoire d'étape en carrière sur le Tour de France.