Tour de France 2022 : Jasper Philipsen s'offre la 15e étape, Jonas Vingegaard toujours en jaune

Jasper Philipsen a remporté la 15e étape du Tour de France, disputée dimanche entre Rodez et Carcassonne. Jonas Vingegaard, qui a perdu deux coéquipiers, conserve son maillot jaune de leader.

Au terme d'une journée caniculaire, avant le dernier jour de repos, Jasper Philipsen s'est offert sa première victoire sur la Grande Boucle en s'imposant au sprint à l'arrivée de la 15e étape, dimanche, à Carcassonne. De son côté, le porteur du maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo), a chuté pendant l'étape mais a terminé au sein du peloton.

A l'entrée de la troisième et dernière semaine de course, Vingegaard a, en plus, perdu deux coureurs de premier plan, qui auraient pu l'aider en montagne (les Pyrénées arrivent mardi). Le Slovène Primoz Roglic, qui souffre de ses blessures à une épaule et au dos, a renoncé avant le départ de Rodez et le Néerlandais Steven Kruijswijk a chuté à 64 kilomètres de l'arrivée.

Concernant la course, Benjamin Thomas a bien failli offrir à la France sa première victoire cette année. Il a résisté seul dans son style de poursuiteur mais a été débordé qu'à 500 mètres de la ligne.

«C'était un effort maximal dans le final, a analysé le Français de Cofidis. J'avais les étoiles dans les yeux, j'étais sur le 55x11 et j'envoyais tout ce que je pouvais, je ne réfléchissais plus. Cela se joue sur le fil du rasoir. J'ai tenté mon va-tout et je remercie Alexis (Gougeard) avec qui on a fait un super numéro. On a tenté, on n'a rien à se reprocher. Le peloton a assez bien géré, il y avait encore des équipes organisées et c'est souvent le peloton qui décide. Aux 5 kilomètres, ça redevenait urbain. J'y ai cru. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait.»

Philipsen, 24 ans, s'est adjugé le sprint d'une roue devant van Aert et le Danois Mads Pedersen. Le Belge ne s'était encore jamais imposé dans le Tour auquel il participe pour la troisième fois. Vainqueur de trois étapes de la Vuelta, il a enlevé son 19e succès depuis ses débuts professionnels en 2019, son 5e de l'année en cours.

«C'est ma plus belle victoire au sprint, a confié Philipsen. J'ai travaillé dur pour l'avoir, je n'étais pas passé loin à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu énormément de sprints sur cette édition jusque-là. Il a fallu attendre la bonne opportunité, ça nous a mis la pression, aujourd'hui ça a payé. Je suis super content. Et soulagé. On a tous souffert à cause de la chaleur mais les jambes étaient encore là. Demain je vais rester au lit toute la journée!»