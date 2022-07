Tour de France 2022 : Primoz Roglic abandonne, mauvaise nouvelle pour le maillot jaune

Primoz Roglic, coureur de la Jumbo-Visma et coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard, a abandonné le Tour de France, ce dimanche.

Coup dur pour Jonas Vingegaard. A une semaine de l’arrivée à Paris du Tour de France, le maillot jaune a perdu dimanche son coéquipier Primoz Roglic, blessé au dos.

Le Slovène ne prendra pas part à la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Victime d'une chute lors de la 5e étape, sur les pavés, celui qui figurait parmi les favoris pour la victoire finale a décidément de s’arrêter avant la dernière journée de repos prévue lundi.

“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO

