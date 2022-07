Rugby : un ancien capitaine de l'équipe du pays de Galles souffre de démence

Ancien capitaine de l'équipe de rugby du pays de Galles, Ryan Jones, a annoncé être atteint de démence précoce, à 41 ans, dans un entretien au Times, samedi.

Ryan Jones, ancien capitaine gallois, a confié au Times être atteint de démence précoce. A la retraite, l’ancien troisième ligne centre est âgé de 41 ans.

Le diagnostic lui a été donné en décembre par des médecins qui lui ont précisé que cette démence précoce était probablement liée à une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), une maladie neurodégénérative causée par la répétition de chocs à la tête.

«J'ai l'impression que mon monde est en train de s'écrouler. Et je suis vraiment effrayé, a confié Ryan Jones (75 sélections, dont 33 comme capitaine). J'ai vécu quinze ans de ma vie comme un super-héros, mais je n'en suis pas un. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis le produit d'un environnement où tout tourne autour d'être fonctionnel et performant. Je ne suis plus capable d'être performant comme je le devrais.»

"I feel like my world is falling apart. And I am really scared"





Having had early-onset dementia diagnosed at the age of 41 after a stellar career, the former Wales captain Ryan Jones talks about his fears for his future @DavidWalshST https://t.co/eX5x1rRRnQ

— Times Sport (@TimesSport) July 16, 2022