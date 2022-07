Tour de France 2022 : Christophe Laporte offre une première victoire française sur la 19e étape

Christophe Laporte a remporté la 19e étape du Tour de France 2022 entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Le Français s'impose et offre une première victoire française sur le tour. Jonas Vingegaard conserve son avance et le maillot jaune.

L'honneur est sauf pour les Français. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté, ce vendredi 22 juillet, la 19e étape du Tour de France entre Castelnau-Magnoac et Cahors.

Le coureur français a parfaitement joué le final de l'étape en attaquant dans le dernier kilomètre pour éviter un sprint groupé. Il s'est imposé pour quelques mètres devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Alberto Dainese (Team DSM). Il est le premier Tricolore à s'imposer sur le tour cette année.

Après trois jours de montagne, cette 19e étape était promise aux sprinteurs. Mais une échappée est venue perturber les plans du peloton. Alors que trois coureurs ont résisté jusqu'au dernier kilomètre, Christophe Laporte a poussé pour les rejoindre et les lâcher quasi-immédiatement. Il signe la 5ème victoire de son équipe, et la plus belle de sa carrière.

Vingegaard conserve le maillot jaune

Du côté des hommes de tête au classement général, Jonas Vingegaard conserve son avance sur Tadej Pogacar et sera toujours en jaune pour le départ du contre-la-montre individuel qui se déroulera entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.

La dernière opportunité pour le Slovène de mettre la pression sur le Danois avant l'arrivée sur les Champs-Élysées ce dimanche.