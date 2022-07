Yves Jégo à propos des JO : «Est-ce qu'il faut maintenir sur notre planète ce type d’événements?»

Pour Yves Jégo, ancien secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer, le CIO devrait se demander si la tenue des Jeux olympiques est encore une bonne chose.

734 jours avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, de plus en plus de voix s’élèvent pour protester contre la tenue de la plus grande compétition sportive de la planète : «Est-ce qu'il faut maintenir sur notre planète ce type d’événements ? C’est une vraie question. Regardez, il n’y a pas une cérémonie des Jeux olympiques qui ne déclenche des polémiques parce que les travaux sont en retard, parce que ça coûte trop cher. Ça met les États à genoux parce que les problèmes de sécurité sur ce sujet sont importants», a déclaré Yves Jégo, ancien secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer.

Pour lui, le XXIe siècle ne doit plus forcément être celui de ce grand type d’événements : «Les Jeux olympiques, ça ne dure que trois semaines. Trois semaines de mobilisations, d’argents, de moyens et d’angoisses. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?». Selon lui, le Comité International Olympique s’honorerait en se posant la question suivante : faut-il encore de grands événements de cette nature-là ?

«La ville de Paris a fait des paris au sens sportif du terme qui me semblent ambitieux. La cérémonie d’ouverture sur la Seine, je trouve ça intellectuellement magnifique, mais quand on voit les difficultés à organiser dans un stade, il y a déjà de grandes difficultés à sécuriser l’accès. Les bords de la Seine, ça va être épouvantable, la vie des Parisiens va être épouvantable», a ajouté Yves Jégo.