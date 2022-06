Île-de-France : 100 randonnées à découvrir avant les Jeux olympiques de Paris 2024

Baptisé le «Randopolitain», un réseau de 100 randonnées labellisé «olympiade culturelle» par Paris 2024 a été lancé ce dimanche 26 juin, avec l'objectif de faire découvrir la région francilienne dès aujourd'hui et jusqu'à la tenue des Jeux olympiques à l'été 2024.

Avec pas moins de 100 randonnées répertoriées et accessibles via les transports en commun, le «Randopolitain» est un marathon lancé ce dimanche 26 juin. Le moyen de faire découvrir aux petits et grands, aux Franciliens et aux visiteurs, toute la richesse des paysages de la région Ile-de-France.

UN DIMANCHE SUR DEUX, UN MERCREDI PAR MOIS

«Randopolitain, c'est l'ambition de superposer le réseau des transports en commun franciliens et celui des sentiers de grande randonnée de la Fédération française de la randonnée pédestre, pour dessiner le plus important circuit au monde de balades accessibles en train», explique le média en ligne Enlarge Your Paris, à l'origine du projet.

Pour ce faire, les porteurs du projet, en partenariat avec la SNCF, donnent rendez-vous aux intéressés «un dimanche sur deux et un mercredi par mois pour marcher entre deux gares, sur des parcours de 15 à 20 km, à la découverte des sentiers des plus beaux espaces naturels franciliens».

Eux portent ainsi l'objectif de «dessiner un réseau de 1.896 kilomètres de balades de gare à gare». Un chiffre qui n'est pas sans rappeler la date de création des premiers Jeux olympiques modernes, dont la première édition a été organisée en 1896 à Athènes, en Grèce.

Six randonnées en juillet

Mais attention, pour participer, il faudra s'inscrire à l'avance et la plupart des randonnées seront réservées aux 50 premiers inscrits. Sachant que le programme est disponible sur le site dédié. Ce dimanche 26 juin par exemple, la randonnée inaugurale de 20 km reliait la gare de Montereau-Fault-Yonne (ligne R) à celle de Champagne-sur-Seine (ligne R).

Les prochaines auront lieu les 2, 3, 6, 10 et 17 juillet. Avec au programme, dans l'ordre, une balade le long du «canal Saint-Denis», «entre la Seine et la forêt vers Fontainebleau», «la vallée de la Seine vers Melun», «la Seine encore agricole» et «quand l’Essonne rencontre la Seine».

A noter que les randonneurs seront souvent accompagnés par des botanistes, des historiens, des garde-forestiers, mais aussi des artistes, des spécialistes de la faune et de la flore, ou encore des cuisiniers, qui viendront accompagner le groupe pour distiller connaissances et conseils.